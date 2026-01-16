Jouons Ensemble ! Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Jouons Ensemble !

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 18:30:00

2026-02-19

En famille, entre amis, ou en solo, venez vous installer tranquillement autour d’un bon jeu de société et partagez un moment de convivialité et de détente, dans la bonne humeur !

C’est ouvert à tous adhérents ou non à la médiathèque, vous restez le temps que vous voulez.

Vous pouvez apporter vos jeux si vous le souhaitez pour les faire découvrir.

Quelques boissons et grignotage seront à disposition, vous pouvez aussi apporter quelques friandises !

Gratuit

Réservation au 02.32.42.51.39 .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

English : Jouons Ensemble !

Whether you’re with family, friends or on your own, come and relax with a good board game and share a moment of fun and relaxation!

