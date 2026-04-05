Jouons ensemble : dimanche jeux de mots, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
Jouons ensemble : dimanche jeux de mots, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix dimanche 5 avril 2026.
Jouons ensemble : dimanche jeux de mots Dimanche 5 avril, 14h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T14:30:00+02:00 – 2026-04-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-05T14:30:00+02:00 – 2026-04-05T17:30:00+02:00
La Médiathèque vous propose un après-midi détente avec des jeux de mots : Mot malin, Just One, Fiesta de los muertos, Maudit mot dit…
Tout public.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]
Après-midi détente avec des jeux de mots jeux jeux de mots
Canva
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