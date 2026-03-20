Jouons ensemble dimanche jeux de mots Roubaix
Jouons ensemble dimanche jeux de mots Roubaix dimanche 5 avril 2026.
Jouons ensemble dimanche jeux de mots
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
Date(s) :
2026-04-05
La Médiathèque vous propose un après-midi détente avec des jeux de mots Mot malin, Just One, Fiesta de los muertos, Maudit mot dit…
Tout public.
La Médiathèque vous propose un après-midi détente avec des jeux de mots Mot malin, Just One, Fiesta de los muertos, Maudit mot dit…
Tout public. .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr
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English :
The Médiathèque offers you a relaxing afternoon with word games: Mot malin, Just One, Fiesta de los muertos, Maudit mot dit…
For all ages.
L’événement Jouons ensemble dimanche jeux de mots Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme