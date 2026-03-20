Jouons ensemble dimanche jeux de mots Roubaix

Jouons ensemble dimanche jeux de mots Roubaix dimanche 5 avril 2026.

Jouons ensemble dimanche jeux de mots

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05 17:30:00

Date(s) :
2026-04-05

La Médiathèque vous propose un après-midi détente avec des jeux de mots Mot malin, Just One, Fiesta de los muertos, Maudit mot dit…
Tout public.
La Médiathèque vous propose un après-midi détente avec des jeux de mots Mot malin, Just One, Fiesta de los muertos, Maudit mot dit…
Tout public.   .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00  mediatheque@ville-roubaix.fr

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English :

The Médiathèque offers you a relaxing afternoon with word games: Mot malin, Just One, Fiesta de los muertos, Maudit mot dit…
For all ages.

L’événement Jouons ensemble dimanche jeux de mots Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme

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