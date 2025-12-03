Jouons ensemble ! Rue Marcel Cachin Domérat
Jouons ensemble ! Rue Marcel Cachin Domérat mercredi 3 décembre 2025.
Jouons ensemble !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2025-12-03 14:00:00
2025-12-03
Découvrez les nouveautés spéciales Noël fraîchement arrivés dans les rayons, soyez les premiers à les essayer et à les emprunter !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Be the first to try them out and borrow them!
German :
Entdecken Sie die speziellen Weihnachtsneuheiten, die frisch in die Regale gekommen sind. Seien Sie die Ersten, die sie ausprobieren und ausleihen!
Italiano :
Scoprite i nuovi prodotti natalizi appena arrivati sugli scaffali e siate i primi a provarli e a prenderli in prestito!
Espanol :
Descubra los nuevos productos navideños que acaban de llegar a las estanterías, ¡y sea el primero en probarlos y llevárselos prestados!
