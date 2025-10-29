Jouons ensemble Salle des fêtes Huriel

Jouons ensemble

Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel Allier

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

2025-10-29

Le Centre social de Saint-Martinien et la ludothèque mobile “Au Coin pour Jouer” vous donnent rendez-vous pour un après-midi 100 % jeux et bonne humeur

Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73

English :

The Centre social de Saint-Martinien and the mobile toy library Au Coin pour Jouer? invite you to an afternoon of 100% fun and games

German :

Das Sozialzentrum von Saint-Martinien und die mobile Ludothek Au Coin pour Jouer laden Sie zu einem Nachmittag mit 100 % Spielen und guter Laune ein

Italiano :

Il Centro sociale Saint-Martinien e la ludoteca mobile Au Coin pour Jouer vi invitano a un pomeriggio di giochi e divertimento al 100%

Espanol :

El Centro Social Saint-Martinien y la ludoteca móvil Au Coin pour Jouer te invitan a una tarde 100% lúdica

