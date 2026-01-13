Jouons ensemble Jeux d’enquête Rue Marcel Cachin Domérat
Jouons ensemble Jeux d’enquête Rue Marcel Cachin Domérat mercredi 18 février 2026.
Jouons ensemble Jeux d’enquête
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Pratique de jeux de société sur une sélection de titres avec l’équipe Co-libris. L’occasion idéale de passer un bon moment en famille ou entre amis. Dès 6 ans.
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Play board games on a selection of titles with the Co-libris team. The perfect opportunity to spend some quality time with family and friends. Ages 6 and up.
L’événement Jouons ensemble Jeux d’enquête Domérat a été mis à jour le 2026-01-13 par Montluçon Tourisme