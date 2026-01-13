Jouons ensemble Jeux d’enquête Rue Marcel Cachin Domérat

Jouons ensemble Jeux d’enquête

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Pratique de jeux de société sur une sélection de titres avec l’équipe Co-libris. L’occasion idéale de passer un bon moment en famille ou entre amis. Dès 6 ans.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

English :

Play board games on a selection of titles with the Co-libris team. The perfect opportunity to spend some quality time with family and friends. Ages 6 and up.

