Jouons ensemble ! Le Chambon-sur-Lignon mercredi 22 janvier 2025.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-01-22 19:30:00
fin : 2025-02-19
2025-01-22 2025-02-19 2025-03-19 2025-04-23 2025-05-21 2025-06-18 2025-09-18 2025-10-23 2025-11-20 2025-12-18
Venez découvrir plein de jeux de société, traditionnels ou très récents ! venez seul(e) ou accompagné(e), en famille, entre copains. Pour tous les âges !
Buffet partagé.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 23 92 19 lesjeuxduplateau.hautlignon@gmail.com
English :
Come and discover a wide range of board games, traditional or very recent! Come alone or with friends, family or friends. For all ages!
Shared buffet.
German :
Entdecken Sie viele traditionelle und ganz neue Gesellschaftsspiele! Kommen Sie allein oder in Begleitung, mit der Familie oder mit Freunden. Für alle Altersgruppen!
Gemeinsames Buffet.
Italiano :
Venite a scoprire tutta una serie di giochi da tavolo, sia tradizionali che nuovissimi! Venite da soli o in compagnia, in famiglia o con gli amici. Per tutte le età!
Buffet condiviso.
Espanol :
Venga a descubrir toda una serie de juegos de mesa, tanto tradicionales como inéditos! Venga solo o con amigos, en familia o entre amigos. ¡Para todas las edades!
Buffet compartido.
