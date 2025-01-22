Jouons ensemble ! Le Chambon-sur-Lignon

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-01-22 19:30:00

fin : 2025-02-19

2025-01-22 2025-02-19 2025-03-19 2025-04-23 2025-05-21 2025-06-18 2025-09-18 2025-10-23 2025-11-20 2025-12-18

Venez découvrir plein de jeux de société, traditionnels ou très récents ! venez seul(e) ou accompagné(e), en famille, entre copains. Pour tous les âges !

Buffet partagé.

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 23 92 19 lesjeuxduplateau.hautlignon@gmail.com

English :

Come and discover a wide range of board games, traditional or very recent! Come alone or with friends, family or friends. For all ages!

Shared buffet.

German :

Entdecken Sie viele traditionelle und ganz neue Gesellschaftsspiele! Kommen Sie allein oder in Begleitung, mit der Familie oder mit Freunden. Für alle Altersgruppen!

Gemeinsames Buffet.

Italiano :

Venite a scoprire tutta una serie di giochi da tavolo, sia tradizionali che nuovissimi! Venite da soli o in compagnia, in famiglia o con gli amici. Per tutte le età!

Buffet condiviso.

Espanol :

Venga a descubrir toda una serie de juegos de mesa, tanto tradicionales como inéditos! Venga solo o con amigos, en familia o entre amigos. ¡Para todas las edades!

Buffet compartido.

