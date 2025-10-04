Jouons ensemble ! Médiathèque Terrenoire Saint-Étienne

Jouons ensemble ! Médiathèque Terrenoire Saint-Étienne samedi 4 octobre 2025.

Jouons ensemble ! Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Terrenoire Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

La médiathèque vous invite à un après-midi ludique autour de jeux collaboratifs.

Médiathèque Terrenoire Pl. du Pilat, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Terrenoire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 95 67 80 https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 95 67 80 »}]

La médiathèque vous invite à un après-midi ludique autour de jeux collaboratifs.

© Unsplash