Jouons ensemble ! Périgueux

Jouons ensemble ! Périgueux samedi 6 septembre 2025.

Jouons ensemble !

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29

La médiathèque vous invite à découvrir ses nombreux rendez-vous autour des jeux de société, des activités ludiques pour petits et grands ! Chaque mois, nous vous proposons des moments de partage, de rires et de stratégie, pour tous.

Que vous soyez joueur débutant ou expert, en famille ou entre amis, ces rencontres sont l’occasion idéale pour échanger, se détendre et découvrir de nouveaux jeux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

