Jouons ensemble Médiathèque La P@sserelle Tréméven mercredi 8 octobre 2025.

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l'Église Tréméven

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

2025-10-08

Après-midi jeux intergénérationnel avec Mickaël ludothécaire, l’occasion de découvrir de nouveaux jeux de société ! Un moment d’échanges et de partage organisé dans le cadre de la Semaine bleue à Tréméven …

Une belle occasion de s’amuser ensemble, n’hésite à pas à prendre tes jeux nous faire découvrir tes préférés !

Un après midi pour tous, les enfants de moins de 6 ans seront accompagnés d’un parent. .

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16

