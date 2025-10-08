Jouons ensemble Médiathèque La P@sserelle Tréméven
Jouons ensemble Médiathèque La P@sserelle Tréméven mercredi 8 octobre 2025.
Jouons ensemble
Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 16:00:00
Date(s) :
2025-10-08
Après-midi jeux intergénérationnel avec Mickaël ludothécaire, l’occasion de découvrir de nouveaux jeux de société ! Un moment d’échanges et de partage organisé dans le cadre de la Semaine bleue à Tréméven …
Une belle occasion de s’amuser ensemble, n’hésite à pas à prendre tes jeux nous faire découvrir tes préférés !
Un après midi pour tous, les enfants de moins de 6 ans seront accompagnés d’un parent. .
Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jouons ensemble Tréméven a été mis à jour le 2025-10-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS