Jouons et dansez maintenant ! Salle des Fêtes Génissieux

Jouons et dansez maintenant !

Salle des Fêtes Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’école de musique La Bonne Note vous propose une soirée Jouons… et dansez maintenant ! . Au programme les enfants d’Empi et Riaume pour la première partie, suivis d’un bal folk avec Cire Tes Souliers. Venez nombreux !

Salle des Fêtes Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 52 46 85 labonnenote@gmail.com

English :

La Bonne Note music school invites you to an evening of Let’s play… and dance now! On the program: children from Empi et Riaume will open the evening, followed by a folk dance with Cire Tes Souliers. Come one, come all!

