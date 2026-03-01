Jouons et dansez maintenant ! Salle des Fêtes Génissieux
Salle des Fêtes Rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’école de musique La Bonne Note vous propose une soirée Jouons… et dansez maintenant ! . Au programme les enfants d’Empi et Riaume pour la première partie, suivis d’un bal folk avec Cire Tes Souliers. Venez nombreux !
Salle des Fêtes Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 52 46 85 labonnenote@gmail.com
English :
La Bonne Note music school invites you to an evening of Let’s play… and dance now! On the program: children from Empi et Riaume will open the evening, followed by a folk dance with Cire Tes Souliers. Come one, come all!
