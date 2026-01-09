Jouons et partons à la découverte des Deux-Sèvres

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, avec la thématique Ville & campagne en 2026, des animations seront proposées du 21 au 25 janvier. Le mercredi 21 janvier, venez tester le jeu de société Circino 79, à la recherche des trésors du Département, à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Trois créneaux horaires seront proposés un à 14 h 30, à 15 h 30 et un à 16 h 30. Gratuit. Réservations conseillées 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

