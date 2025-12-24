Jouons et partons à la découverte des Deux-Sèvres

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

(Re)découvrez les communes des Deux-Sèvres grâce au jeu de société Circino 79. Plusieurs parties découverte avec un médiateur seront effectuées tout au long de la journée 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30. Partez à la chasse aux trésors des communes du département dans un jeu qui nécessite stratégie, orientation et mémoire. Gratuit. Tout public à partir de 6 ans. Réservation obligatoire. Plus d’informations au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mediatheque@cc-avt.fr .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

