Jouons ! Festival du Jeu Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre

Jouons ! Festival du Jeu

Place Auguste Rouyer BP 30053 Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Une journée pour s’amuser, rencontrer, essayer de nouveaux jeux jeux de société, plateau, cartes, d’ambiance, livre dont tu es le héros.

Place Auguste Rouyer BP 30053 Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37

A day to have fun, meet new people and try out new games: board games, card games, atmospheric games, books in which you’re the hero.

