Jouons ! Montbrun-les-Bains
Jouons ! Montbrun-les-Bains mardi 7 avril 2026.
Jouons !
Salle des Fêtes Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 16:30:00
fin : 2026-06-02 18:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01 2026-10-06
Bibliothèque de jeux pour petits et grands, avec possibilité d’emprunter des jeux.
.
Salle des Fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 mistigri.ludo.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Games library for young and old, with the possibility of borrowing games.
L’événement Jouons ! Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Montbrun-les-Bains (Drôme)
- Visite guidée de la Distillerie Aroma Plantes Montbrun-les-Bains 1 avril 2026
- Distillerie Artisanale Vallon des Lavande Montbrun-les-Bains 1 avril 2026
- Visite chez une lavandicultrice Montbrun-les-Bains 1 avril 2026
- Ciné soupe ! spécial festival Palestine en vue ! Montbrun-les-Bains 3 avril 2026
- Plantes et recettes paysannes Montbrun-les-Bains 9 avril 2026