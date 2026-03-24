Jouons !

Salle des Fêtes Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 16:30:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01 2026-10-06

Bibliothèque de jeux pour petits et grands, avec possibilité d’emprunter des jeux.

.

Salle des Fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 mistigri.ludo.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games library for young and old, with the possibility of borrowing games.

L’événement Jouons ! Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale