Jouons pendant que le loup n’y est pas : Loup-Garou géant Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mardi 27 janvier, 18h00 Ille-et-Vilaine

réservation conseillée

Une soirée conviviale pour jouer en famille ou entre amis aux jeux du Loup-Garou et Loup-Garou Crépuscule.

Au préalable, possibilité de visiter l’exposition Le loup et la presse. En partenariat avec le Cercle Paul Bert Longs-Champs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T20:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

