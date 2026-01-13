Jouons pendant que le loup n’y est pas : Tous en scène Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 28 janvier, 15h30 Ille-et-Vilaine

Venez déguisés ou choisissez parmi les costumes mis à disposition et jouez et incarnez ces scènes qui marquent l’imaginaire collectif depuis des générations.

Le loup hante les contes de notre jeunesse. En partenariat avec le Cercle Paul Bert Longs-Champs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



