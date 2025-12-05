Jouons pour le Téléthon Espace Kan An AVel Ploudaniel
Espace Kan An AVel Ploudaniel
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-07 01:00:00
2025-12-05
24h de jeux organisées par l’association Ty Ludo au bénéfice du Téléthon 2025.
Venez profiter d’un moment ludique pour une bonne cause. .
Espace Kan An AVel 18 avenue Général de Gaulle Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 84 80 58 40
