Jouons ! spécial jeux féministes Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Mercredi 11 mars, 15h00 entrée libre

Un moment convivial pour jouer à une sélection de jeux féministes. Des jeux adaptés sont également proposés aux enfants comme par exemple 7 Familles inspirantes ou Bataille féministe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



