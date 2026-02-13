Jouons ! spécial jeux féministes, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes

Jouons ! spécial jeux féministes Mercredi 11 mars, 15h00 Bibliothèque Bourg-L’Évesque Ille-et-Vilaine

entrée libre

Bibliothèque Bourg-L'Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Un moment convivial pour jouer à une sélection de jeux féministes. Des jeux adaptés sont également proposés aux enfants comme par exemple 7 Familles inspirantes ou Bataille féministe. atelier jeu tout public