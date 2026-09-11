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AGENDA · Corsept

JOUONS TOUS ENSEMBLE Rue des Prés Corsept

mercredi 14 octobre 2026 · Rue des Prés · Corsept

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Rue des Prés
Adresse
Bibliothèque La Parenthèse
Ville
44560 Corsept
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Corsept

JOUONS TOUS ENSEMBLE

Rue des Prés Bibliothèque La Parenthèse Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:30:00
fin : 2026-10-14 18:00:00

Date(s) :
2026-10-14 2026-10-21

Ateliers Jeux – Escape Game à la bibliothèque municipale, dans le cadre de Bibliothèques en fête.   .

Rue des Prés Bibliothèque La Parenthèse Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 85 35  bibliotheque@corsept.fr

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English :

L’événement JOUONS TOUS ENSEMBLE Corsept a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin

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