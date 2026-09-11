AGENDA · Corsept
JOUONS TOUS ENSEMBLE Rue des Prés Corsept
mercredi 14 octobre 2026 · Rue des Prés · Corsept
Informations pratiques
Corsept
JOUONS TOUS ENSEMBLE
Rue des Prés Bibliothèque La Parenthèse Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:30:00
fin : 2026-10-14 18:00:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-10-21
Ateliers Jeux – Escape Game à la bibliothèque municipale, dans le cadre de Bibliothèques en fête. .
Rue des Prés Bibliothèque La Parenthèse Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 85 35 bibliotheque@corsept.fr
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English :
L’événement JOUONS TOUS ENSEMBLE Corsept a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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