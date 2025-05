Jour de Chance Vendredi 13 juin ! – Esplanade de la Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île, 13 juin 2025 17:00, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

Vendée

Jour de Chance Vendredi 13 juin ! Esplanade de la Mer Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 17:00:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Jour de Chance au Casino Vendredi 13 juin ! 1 Cocktail de la Chance offert à partir de 17 h.

1 Cocktail de la Chance offert à partir de 17 h. .

Esplanade de la Mer Casino des Dunes

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

English :

Lucky day at the Casino: Friday June 13! 1 Cocktail de la Chance offered from 5 pm.

German :

Glückstag im Casino: Freitag, 13. Juni! 1 Glückscocktail gratis ab 17 Uhr.

Italiano :

Giornata fortunata al Casinò: venerdì 13 giugno! 1 cocktail fortunato a partire dalle 17.00.

Espanol :

Día de la suerte en el Casino: ¡viernes 13 de junio! 1 cóctel de la suerte a partir de las 17h.

L’événement Jour de Chance Vendredi 13 juin ! L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud