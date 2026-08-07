Jour de fête à Villy-en-Auxois Espace culturel La Scie Villy-en-Auxois
samedi 5 septembre 2026 · Espace culturel La Scie · Villy-en-Auxois
Informations pratiques
Villy-en-Auxois
Jour de fête à Villy-en-Auxois
Espace culturel La Scie 25 Rue du Cloître Villy-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05 23:59:00
Date(s) :
2026-09-05
L’association EVAuxois vous invite à partager une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte du territoire et de la musique.
14 h 30 Départ de la Balade Curieuse (sur le Pâtis)17 h Place aux jeux ! (sur le Pâtis) Le Pâtis devient un espace de jeux et de détente pour tous les âges. (Gratuit)
19 h Concert acoustique (Espace culturel La Scie) (Rémunération au chapeau)
20 h 30 Bal trad (Espace culturel La Scie / en intérieur) Guitare et violon : le duo Ngumont propose un voyage musical entre Morvan et Irlande. (Prix libre) .
Espace culturel La Scie 25 Rue du Cloître Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evart@evauxois.fr
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English : Jour de fête à Villy-en-Auxois
L’événement Jour de fête à Villy-en-Auxois Villy-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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