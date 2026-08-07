Jour de fête à Villy-en-Auxois Espace culturel La Scie Villy-en-Auxois

Informations pratiques

Villy-en-Auxois

Jour de fête à Villy-en-Auxois

Espace culturel La Scie 25 Rue du Cloître Villy-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05 23:59:00

Date(s) :

2026-09-05

L’association EVAuxois vous invite à partager une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte du territoire et de la musique.

14 h 30 Départ de la Balade Curieuse (sur le Pâtis)17 h Place aux jeux ! (sur le Pâtis) Le Pâtis devient un espace de jeux et de détente pour tous les âges. (Gratuit)

19 h Concert acoustique (Espace culturel La Scie) (Rémunération au chapeau)

20 h 30 Bal trad (Espace culturel La Scie / en intérieur) Guitare et violon : le duo Ngumont propose un voyage musical entre Morvan et Irlande. (Prix libre) .

Espace culturel La Scie 25 Rue du Cloître Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evart@evauxois.fr

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English : Jour de fête à Villy-en-Auxois

L’événement Jour de fête à Villy-en-Auxois Villy-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)