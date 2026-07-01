Informations pratiques

Lect

Jour de fête au village

Ancienne école Lect Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Jour de fête au village de Lect le 18 juillet à partir de 14h avec des animations diverses organisées par les chasseurs, les cerisiers et les marmitons, comprenant de la pétanque, du tir à la carabine, d’autres jeux ainsi qu’une buvette et un snack.

À partir de 19h, un repas est proposé au tarif de 18 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants. Ce menu comprend du melon et du jambon cru, de l’échine avec gratin et salade, du comté, une tarte avec de la glace et un café offert. Repas accessible uniquement sur réservation par téléphone.

La soirée sera animée par deejay Lil’Vip et DJ Henry, et un feu d’artifice offert par la mairie clôturera les festivités. .

Ancienne école Lect 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 59 85 54

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English : Jour de fête au village

L’événement Jour de fête au village Lect a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE