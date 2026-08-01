Informations pratiques

Flamanville

Jour de fête

Rue du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 23:45:00

Date(s) :

2026-08-22

AD3A organise toute la journée du 22 Aout un vide grenier, des tournois de pétanque en doublette et triplette, une exposition de voiture et des concerts au profit de l’association Rêves . entrée gratuite

inscription sur helloasso https://www.helloasso.com/e/recherche/activites?place_city=Flamanville&place_department=Manche .

Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 18 12 13 83 contact@ad3a.fr

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English : Jour de fête

L’événement Jour de fête Flamanville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin La Hague