Jour de fête Flamanville
samedi 22 août 2026 · Flamanville
Informations pratiques
Flamanville
Jour de fête
Rue du Château Flamanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 23:45:00
Date(s) :
2026-08-22
AD3A organise toute la journée du 22 Aout un vide grenier, des tournois de pétanque en doublette et triplette, une exposition de voiture et des concerts au profit de l’association Rêves . entrée gratuite
inscription sur helloasso https://www.helloasso.com/e/recherche/activites?place_city=Flamanville&place_department=Manche .
Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 18 12 13 83 contact@ad3a.fr
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English : Jour de fête
L’événement Jour de fête Flamanville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin La Hague