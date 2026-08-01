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AGENDA · Flamanville

Jour de fête Flamanville

samedi 22 août 2026 · Flamanville

Jour de fête Flamanville

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue du Château
Ville
50340 Flamanville
Département
Manche
Tarif

Flamanville

Jour de fête

Rue du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 23:45:00

Date(s) :
2026-08-22

AD3A organise toute la journée du 22 Aout un vide grenier, des tournois de pétanque en doublette et triplette, une exposition de voiture et des concerts au profit de l’association Rêves . entrée gratuite
inscription sur helloasso https://www.helloasso.com/e/recherche/activites?place_city=Flamanville&place_department=Manche   .

Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 18 12 13 83  contact@ad3a.fr

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English : Jour de fête

L’événement Jour de fête Flamanville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin La Hague

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