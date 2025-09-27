Jour de Fête pour la Planète Écoyeux
Jour de Fête pour la Planète Écoyeux samedi 27 septembre 2025.
Jour de Fête pour la Planète
Bourg Écoyeux Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
2025-09-27
Journée environnementale inspirante, sous le signe de la convivialité, pour donner les clés et l’inspiration pour agir au quotidien
Bourg Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine terrehabitat17@gmail.com
English :
An inspiring and convivial environmental day, providing the keys and inspiration to take action on a daily basis
German :
Inspirierender Umwelttag im Zeichen der Geselligkeit, um Schlüssel und Inspiration für das Handeln im Alltag zu geben
Italiano :
Una giornata ambientale ispirata e conviviale per fornire le chiavi e l’ispirazione per agire quotidianamente
Espanol :
Una jornada medioambiental inspiradora y de convivencia para proporcionar las claves y la inspiración necesarias para pasar a la acción a diario
