Jour de Fête pour la Planète Écoyeux

Jour de Fête pour la Planète Écoyeux samedi 27 septembre 2025.

Jour de Fête pour la Planète

Bourg Écoyeux Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Journée environnementale inspirante, sous le signe de la convivialité, pour donner les clés et l’inspiration pour agir au quotidien

Bourg Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine terrehabitat17@gmail.com

English :

An inspiring and convivial environmental day, providing the keys and inspiration to take action on a daily basis

German :

Inspirierender Umwelttag im Zeichen der Geselligkeit, um Schlüssel und Inspiration für das Handeln im Alltag zu geben

Italiano :

Una giornata ambientale ispirata e conviviale per fornire le chiavi e l’ispirazione per agire quotidianamente

Espanol :

Una jornada medioambiental inspiradora y de convivencia para proporcionar las claves y la inspiración necesarias para pasar a la acción a diario

