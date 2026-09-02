Informations pratiques

Dieulouard

Jour de la Nuit à Dieulouard

Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 23:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Le samedi 10 octobre 2026, venez vivre Le Jour de la Nuit à Dieulouard, une soirée gratuite consacrée à la découverte de la nuit, de la nature et du ciel nocturne.

Rendez-vous à 20h00 au parking de la Chapelle Notre-Dame-des-Airs à Dieulouard.

À 20h15, départ de la randonnée nocturne gratuite, organisée avec l’Association Randonnées des Vals de Moselle et de l’Esch.

Vers 22h15, arrivée de la randonnée à la Chapelle Notre-Dame-des-Airs, où Météo Dieulouard vous proposera son exposition consacrée à la pollution lumineuse.

À partir de 22h30, la soirée se poursuivra avec une observation du ciel, proposée avec le Club d’Astronomie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson.

Important la randonnée se déroulera dans l’obscurité, sur un parcours sans éclairage public. Pensez impérativement à prévoir une lampe frontale ou une lampe de poche, ainsi que des chaussures adaptées à la marche.

La participation à la randonnée est entièrement gratuite.

La réservation via HelloAsso est conseillée afin de permettre de préparer au mieux votre accueil.Tout public

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Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est meteodieulouard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, October 10, 2026, come experience “Le Jour de la Nuit” in Dieulouard, a free evening dedicated to exploring the night, nature, and the night sky.

Meet at 8:00 p.m. at the parking lot of the Notre-Dame-des-Airs Chapel in Dieulouard.

At 8:15 p.m., the free night hike will begin, organized in collaboration with the Association Randonnées des Vals de Moselle et de l’Esch.

Around 10:15 p.m., the hike will arrive at the Notre-Dame-des-Airs Chapel, where Météo Dieulouard will present its exhibition on light pollution.

Starting at 10:30 p.m., the evening will continue with stargazing, organized in collaboration with the Blénod-lès-Pont-à-Mousson Astronomy Club.

Important: The hike will take place in the dark, along a route with no street lighting. Be sure to bring a headlamp or flashlight, as well as shoes suitable for walking.

Participation in the hike is completely free.

We recommend booking via HelloAsso so we can best prepare for your visit.

L’événement Jour de la Nuit à Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON