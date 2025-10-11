Jour de la Nuit au Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Jour de la Nuit au Paradou Place Charloun Rieu Paradou samedi 11 octobre 2025.

Jour de la Nuit au Paradou

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 20h. Place Charloun Rieu Mairie Paradou Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le Jour de la Nuit Le Paradou fête les étoiles !

Observation du ciel étoilé de Provence et de la pollution lumineuse avec présence d’astronome professionnel et amateurs.

Projection des images sur grand écran (sauf si mistral). Rendez-vous au Théâtre de verdure

Equipement lampe, jumelles, vêtements adaptés

Annulé en cas de mauvais temps .

Place Charloun Rieu Mairie Paradou Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr

English :

The Day of Night: Paradou celebrates the stars!

German :

Der Tag der Nacht: Le Paradou feiert die Sterne!

Italiano :

Le Jour de la Nuit Le Paradou celebra le stelle!

Espanol :

Le Jour de la Nuit Le Paradou celebra las estrellas

