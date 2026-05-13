Jour de la nuit avec l’association MAYA Parking à côté de la station d’épuration (Chemin des sources) Chemilly
Jour de la nuit avec l’association MAYA Parking à côté de la station d’épuration (Chemin des sources) Chemilly samedi 10 octobre 2026.
Chemilly
Jour de la nuit avec l’association MAYA
Parking à côté de la station d’épuration (Chemin des sources) Les Perrons Chemilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00
Date(s) :
2026-10-10
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Parking à côté de la station d’épuration (Chemin des sources) Les Perrons Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 82 88 30 emilien.verdier@lpo.fr
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English :
L’événement Jour de la nuit avec l’association MAYA Chemilly a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région