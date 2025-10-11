Jour de la nuit conté Maison des association (RDC) Bruyères

Jour de la nuit conté samedi 11 octobre 2025.

Jour de la nuit conté

Maison des association (RDC) 19 bis rue Général de Gaulle Bruyères Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 18:30:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

2025-10-11

Le Jour de la Nuit est un évènement de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et d’émerveillement à la magie du ciel étoilé. La commune participe à cette opération nationale depuis maintenant plusieurs année.

18h30 départ de la marche familiale pour les enfants et leurs parents,

20h00 départ pour le tout public.

La marche sera ponctuée de contes sur le thème de la nuit, et une petite collation sera proposée sur place.

Pensez à vos lampes torches et oubliez vos téléphones

En cas de mauvais temps, la soirée sera maintenue à la Maison des associations, avec des lectures de contes.

Comme chaque année, l’éclairage public sera totalement éteint dans la commune afin de permettre à tous de profiter du ciel nocturne.Tout public

Maison des association (RDC) 19 bis rue Général de Gaulle Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 52 52

English :

Le Jour de la Nuit is an event to raise awareness of light pollution, protect nocturnal biodiversity and marvel at the magic of the starry sky. The commune has been taking part in this national operation for several years now.

6.30pm: departure of the family walk for children and their parents,

8:00 pm: departure for the general public.

The walk will be punctuated by storytelling on the theme of night, and a small snack will be served on site.

Don’t forget your flashlight and your mobile phone!

In case of bad weather, the evening will be held at the Maison des associations, with story readings.

As in previous years, all street lighting in the commune will be switched off, so that everyone can enjoy the night sky.

German :

Der Tag der Nacht ist eine Veranstaltung zur Sensibilisierung für die Lichtverschmutzung, zum Schutz der nächtlichen Artenvielfalt und zum Erstaunen über den Zauber des Sternenhimmels. Die Gemeinde nimmt seit mehreren Jahren an dieser nationalen Aktion teil.

18:30 Uhr: Start der Familienwanderung für Kinder und Eltern,

20:00 Uhr: Start für das gesamte Publikum.

Während der Wanderung werden Geschichten zum Thema Nacht erzählt, und vor Ort wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Denken Sie an Ihre Taschenlampen und vergessen Sie Ihre Handys

Bei schlechtem Wetter wird der Abend mit Märchenlesungen im Maison des associations fortgesetzt.

Wie jedes Jahr wird die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde vollständig ausgeschaltet, damit alle den Nachthimmel genießen können.

Italiano :

Le Jour de la Nuit è un evento di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso, sulla tutela della biodiversità notturna e sulla magia del cielo stellato. Il comune partecipa a questa iniziativa nazionale da diversi anni.

18.30: Inizio della passeggiata per famiglie per i bambini e i loro genitori,

ore 20.00: partenza per il pubblico.

La passeggiata sarà intervallata da racconti sul tema della notte e sul posto sarà disponibile una piccola merenda.

Ricordate le torce e dimenticate i cellulari!

In caso di maltempo, la serata si terrà alla Maison des associations, con letture di storie.

Come ogni anno, l’illuminazione pubblica sarà completamente spenta in città per permettere a tutti di godere del cielo notturno.

Espanol :

Le Jour de la Nuit es un acontecimiento para concienciar sobre la contaminación lumínica, proteger la biodiversidad nocturna y maravillarse con la magia del cielo estrellado. El municipio participa en esta operación nacional desde hace varios años.

18.30 h: Inicio del paseo familiar para los niños y sus padres,

20.00: salida para el público en general.

El paseo estará amenizado con cuentos sobre el tema de la noche y habrá un pequeño refrigerio en el lugar.

Recuerde sus linternas y olvide sus teléfonos móviles

En caso de mal tiempo, la velada se celebrará en la Casa de las Asociaciones, con lectura de cuentos.

Como cada año, el alumbrado público de la ciudad se apagará por completo para que todos puedan disfrutar del cielo nocturno.

L’événement Jour de la nuit conté Bruyères a été mis à jour le 2025-09-29 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES