Garein

Jour de la Nuit

Bourg Garein Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09 23:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale pour sensibiliser à la pollution lumineuse. C’est un enjeu majeur pour Le Parc et ses communes en tant que Réserve Internationale de Ciel Etoilé. Ainsi, le Parc et la commune de Garein proposent une soirée d’animations et un spectacle pour mieux connaître les impacts de la pollution lumineuse mais aussi redécouvrir les richesses de notre environnement nocturne. Pour tous les publics (à partir de 7 ans). .

Bourg Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English :

L’événement Jour de la Nuit Garein a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Landes de Gascogne