Jour de la Nuit Salle des Fêtes de l’Anguienne Saint-Paul

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Saint-Paul participe depuis une dizaine d’années au Jour de la Nuit, manifestation nationale de sensibilisation à la protection du ciel étoilé. La commune est d’ailleurs labellisée « Village étoilé » avec 3 étoiles.

Le 11 octobre, une causerie sur le soleil sera animée par l’ADAES (Association pour la découverte de l’Astronomie et de l’Espace). Adaptée à tout public enfants et adultes elle sera suivie par une observation du ciel étoilé, guidée par les astronomes de l’association. .

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 78 93 accueil@mairie-stpaul87.fr

