Jour de l’an au Château des Balmes Hameau du château des Balmes Romans-sur-Isère

Jour de l’an au Château des Balmes

Hameau du château des Balmes 459 Chemin du Château Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 155 – 155 – 155 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 03:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Le Château des Balmes et Le Kiosque vous offrent un réveillon du jour de l’An 2026 absolument inoubliable ! Venez célébrer la nouvelle année dans un cadre magique pour une soirée placée sous le signe de l’élégance, de la fête et de la bonne humeur !

.

Hameau du château des Balmes 459 Chemin du Château Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 82 23 welcome@balmeslechateau.com

English :

Château des Balmes and Le Kiosque offer you an unforgettable New Year?s Eve 2026! Come and celebrate the New Year in a magical setting, for an evening of elegance, festivities and good cheer!

L’événement Jour de l’an au Château des Balmes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-28 par Valence Romans Tourisme