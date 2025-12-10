Jour de l’An au Majestic Saint-Affrique
Jour de l’An au Majestic Saint-Affrique mercredi 31 décembre 2025.
Jour de l’An au Majestic
720 Avenue Lucien Galtier Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
60
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Début : Mercredi 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le Majestic renaît pour le Nouvel An !
La salle mythique de Saint-Affrique, autrefois lieu de fête, vous ouvre à nouveau ses portes pour une soirée inoubliable !
Une ambiance festive, pour un buffet à volonté gourmand et varié, et des saveurs d’exception vous attendent, pour les grands et les petits, en famille et entre amis.
Réservez sans tarder votre place pour cette célébration unique !
LES PLACES SONT LIMITÉES
Buffet à volonté
Cocktail de Bienvenue
Plateau de coquillages et crustacés
Plateau de charcuterie de fêtes- Produits du Terroir
Rôti de Chapon farci au Foie Gras
Pommes de terre aux cèpes.
Trou Normand
Plateau de Fromage affiné local
Buffet de dessert maison
(Hors Boissons) 60 .
720 Avenue Lucien Galtier Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 11 leshallesdumajestic@gmail.com
English :
The Majestic is reborn for New Year’s Eve!
Saint-Affrique’s legendary venue, once a party place, opens its doors once again for an unforgettable evening!
L’événement Jour de l’An au Majestic Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)