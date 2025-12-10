Jour de l’An au Majestic

720 Avenue Lucien Galtier Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Majestic renaît pour le Nouvel An !

La salle mythique de Saint-Affrique, autrefois lieu de fête, vous ouvre à nouveau ses portes pour une soirée inoubliable !

Une ambiance festive, pour un buffet à volonté gourmand et varié, et des saveurs d’exception vous attendent, pour les grands et les petits, en famille et entre amis.

Réservez sans tarder votre place pour cette célébration unique !

LES PLACES SONT LIMITÉES

Buffet à volonté

Cocktail de Bienvenue

Plateau de coquillages et crustacés

Plateau de charcuterie de fêtes- Produits du Terroir

Rôti de Chapon farci au Foie Gras

Pommes de terre aux cèpes.

Trou Normand

Plateau de Fromage affiné local

Buffet de dessert maison

(Hors Boissons) 60 .

720 Avenue Lucien Galtier Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 11 leshallesdumajestic@gmail.com

English :

The Majestic is reborn for New Year’s Eve!

Saint-Affrique’s legendary venue, once a party place, opens its doors once again for an unforgettable evening!

L’événement Jour de l’An au Majestic Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)