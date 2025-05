Jour de l’orgue à la Cathédrale de Bourges – Bourges, 10 mai 2025 16:00, Bourges.

Le jour de l’orgue à la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges. Présentation concertante et pédagogique des grandes orgues.

Un événement gratuit et ouvert à tous, intitulé « Jour de l’orgue », se tiendra à la cathédrale de Bourges le samedi 10 mai. Un grand écran permettra aux spectateurs de voir le fonctionnement du grand orgue en direct, accompagné d’explications et de démonstrations pour mieux comprendre cet instrument fascinant. Présentation par Augustin Belliot, organiste titulaire. EUR.

Organ day at Saint-Etienne de Bourges Cathedral. Concerted and educational presentation of the great organs.

Der Tag der Orgel in der Kathedrale Saint-Etienne in Bourges. Konzertante und pädagogische Präsentation der großen Orgeln.

Giornata dell’organo nella Cattedrale di Saint-Etienne a Bourges. Presentazione concertata e didattica dei grandi organi.

Día del órgano en la catedral de Saint-Etienne de Bourges. Presentación concertada y pedagógica de los grandes órganos.

