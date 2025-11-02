Jour de match à domicile Stade Daniel Louis Coulanges-sur-Yonne
Jour de match à domicile Stade Daniel Louis Coulanges-sur-Yonne dimanche 2 novembre 2025.
Jour de match à domicile
Stade Daniel Louis Route de Clamecy Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Jour de match à domicile dimanche 2 novembre 2025 à 15h au stade de Coulanges sur Yonne RCCY VS RC CHENÔVE Buvette sur place .
Stade Daniel Louis Route de Clamecy Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English :
German : Jour de match à domicile
Italiano :
Espanol :
L’événement Jour de match à domicile Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Clamecy Haut Nivernais