JOUR DE SORTIE / Valentin Ravard, Espace Edouard Pignon, Lille

Informations pratiques

JOUR DE SORTIE / Valentin Ravard 18 septembre – 16 octobre Espace Edouard Pignon Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T17:30:00+02:00

Venu s’installer dans le quartier des Bois Blancs avec sa famille en 2022, Valentin Ravard est architecte et peintre. Jeune adulte, il étudie le dessin et la peinture avec Alain Trioen, la mosaïque avec Jean Paul Froidevaux puis avec Marie Joseph Tournon dont il sera l’élève et l’apprenti. Marie Joseph Tournon est peintre et lui enseigne la restauration de fresques anciennes et aussi la peinture sur le motif* à l’huile.

Ces enseignements lui permettent de passer le concours d’une école d’architecture dont il ressort avec les félicitations du jury et commence sa carrière d’architecte. Sans jamais cesser de dessiner, l’exercice de la peinture passera à l’arrière-plan pendant près de 20 ans jusqu’à l’emménagement dans le Nord il y a 4 ans.

Depuis, la peinture est redevenue un exercice régulier et une manière de découvrir son environnement et son voisinage. À vélo, il se laisse dériver dans les rues de Lille, de Lomme, de Loos, de Sequedin, où il déploie son matériel pour peindre des paysages à l’huile, sur des planches en bois préparées. Le paysage est peint sur place pendant 3 à 4h suivant les conditions météo et n’est pas retouché en atelier. Une sélection de ces paysages sera présentée pour la première fois à l’espace Pignon en septembre 2026.

Bonne promenade !

*Peinture d’après nature sur site.

SITE DE L’ARTISTE

https://valentinravard.com/

Cette exposition est proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

EXPOSITION VISIBLE DU 19 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE

VERNISSAGE : VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 à 19h

Horaires Journées Européenne du Patrimoine :

samedi 19 et dimanche 20 septembre : 10h à 13h / 14h à 18h

Horaires de l’exposition à partir du 22/09 :

Mardi : 18h à 19h30 – Mercredi au vendredi : 14h30 à 17h30

Dimanche : 15h à 18h

L’artiste proposera un atelier peinture en extérieur le dimanche 20 septembre. Retrouvez plus d’info sur cet atelier ainsi que le programme des Journées Européennes du Patrimoine à l’Espace Pignon en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.cabb-lille.fr/index.php/2026/08/26/journee-europeenne-du-patrimoine-2026-espace-pignon/

Espace Edouard Pignon 11, rue Guillaume Tell, 59000 Lille Lille 59130 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03 20 86 25 71 http://www.cabb-lille.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@cabb-lille.fr »}] [{« link »: « https://valentinravard.com/ »}, {« link »: « https://www.cabb-lille.fr/index.php/2026/08/26/journee-europeenne-du-patrimoine-2026-espace-pignon/ »}] Espace municipal d’art contemporain géré par le Comité d’Animation des Bois Blancs (CABB) Métro Ligne 2 / station Bois Blancs – Bus 18 : arrêt Henri Régnault

Habitant des Bois Blancs, Valentin Ravard est architecte et peintre. A vélo, il arpente les paysages et peint sur site. Venez découvrir ses œuvres présentées pour la première fois à l’Espace Pignon.

CABB