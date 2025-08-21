Jour en concert au Grand Bain La Madelaine-sous-Montreuil

Chemin du Marais La Madelaine-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Accordéon d’ici et d’ailleurs

Une voix portée par presque rien, coups de tambour, guitare, flûte volatile… Des chœurs aux airs de chants traditionnels, invocations habitées, joies sorties de nulle part qui nappent le tout de réconfort et d’autodérision. “Chanter, c’est mieux dire”. Et si vous veniez écouter ce que Anaïs Delmoitiez a à vous dire ?

de et par Anaïs Delmoitiez

Durée 1h Pour tous

Tarif libre Accès libre

Bar associatif, adhésion à prix libre Petite restauration sur place .

Chemin du Marais La Madelaine-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 77 52 19 64 bonjour@legrandbain.eu

