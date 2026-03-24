Jour en scène Entzun eguna théâtre et musique Saint-Jean-le-Vieux
Jour en scène Entzun eguna théâtre et musique Saint-Jean-le-Vieux samedi 4 avril 2026.
Jour en scène Entzun eguna théâtre et musique
Salle Mizpira Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Présentation des élèves de l’association Iparralai théâtre et musique. Buvette et restauration. .
Salle Mizpira Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 24 68 27 iparralai@gmail.com
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English : Jour en scène Entzun eguna théâtre et musique
L’événement Jour en scène Entzun eguna théâtre et musique Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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