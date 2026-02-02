Jour J Un salon du mariage immersif Le Vignau

Jour J Un salon du mariage immersif

Futurs mariés, et si vous preniez le temps de vivre un vrai mariage, du matin jusqu’au soir, avant de dire oui ?

Le Jour J Salon du Mariage Immersif vous invite à une expérience unique, loin des salons traditionnels.

Ici, pas de stands.

Vous êtes les invités d’un mariage grandeur nature, scénarisé, vivant et rempli d’émotions.

Au programme

• Préparatifs de la mariée et du marié (coiffure, maquillage, habillage)

• First look & défilé de robes de mariée

• Cérémonie laïque

• Cocktail & ambiance musicale

• Dîner & soirée

Tout au long de la journée, rencontrez vos prestataires en action, dans leur univers réel

fleuristes, décorateurs, traiteurs, photographes, vidéastes, créateurs de papeterie, tenues, bijoux, coiffure, maquillage, musiciens & animations.

Venez vous projeter, ressentir les ambiances, découvrir différents styles et vivre un moment hors du temps, à deux. .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 15 29 chateaulevignau@orange.fr

