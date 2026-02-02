Jour J Un salon du mariage immersif Le Vignau
Jour J Un salon du mariage immersif
Le Vignau Landes
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Futurs mariés, et si vous preniez le temps de vivre un vrai mariage, du matin jusqu’au soir, avant de dire oui ?
Le Jour J Salon du Mariage Immersif vous invite à une expérience unique, loin des salons traditionnels.
Ici, pas de stands.
Vous êtes les invités d’un mariage grandeur nature, scénarisé, vivant et rempli d’émotions.
Au programme
• Préparatifs de la mariée et du marié (coiffure, maquillage, habillage)
• First look & défilé de robes de mariée
• Cérémonie laïque
• Cocktail & ambiance musicale
• Dîner & soirée
Tout au long de la journée, rencontrez vos prestataires en action, dans leur univers réel
fleuristes, décorateurs, traiteurs, photographes, vidéastes, créateurs de papeterie, tenues, bijoux, coiffure, maquillage, musiciens & animations.
Venez vous projeter, ressentir les ambiances, découvrir différents styles et vivre un moment hors du temps, à deux. .
Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
