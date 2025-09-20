Jour sur la nuit Galerie Eurêka Chambéry

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La nuit tombe… un autre monde se révèle.

Osez vous aventurer dans l’obscurité et découvrez l’univers fascinant de la nuit. Au fil des siècles, l’humanité s’en est peu à peu affranchie, jusqu’à en perdre le lien. Un parcours immersif vous invite à redécouvrir ce monde nocturne souvent méconnu à travers des éclairages astronomiques, culturels, psychologiques et écologiques. Explorez la nuit dans toute sa richesse et contemplez là sous un nouveau jour !

Galerie Eurêka 150, rue de la République, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 60 04 25 http://www.chambery.fr/galerie.eureka Centre de culture scientifique technique et industrielle. Accès libre.

Crédits Nasa