Jourées européennes du patrimoine Visite thématique » La fragilité du patrimoine » Argentan samedi 20 septembre 2025.
Eglise Saint-Martin Argentan Orne
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20 2025-09-21
L’ Association patrimoine argentanais (A.P.A.) propose deux visites sur le thème de la « la fragilité du patrimoine » et porteront sur les vitraux de Saint Martin et de Saint Germain.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h Vitraux de Saint-Germain à 15h30 Vitraux de Saint-Martin. .
Eglise Saint-Martin Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
English : Jourées européennes du patrimoine Visite thématique » La fragilité du patrimoine »
