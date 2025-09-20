Jourées européennes du patrimoine Visite thématique » La fragilité du patrimoine » Argentan

Jourées européennes du patrimoine Visite thématique » La fragilité du patrimoine »

Eglise Saint-Martin Argentan Orne

L’ Association patrimoine argentanais (A.P.A.) propose deux visites sur le thème de la « la fragilité du patrimoine » et porteront sur les vitraux de Saint Martin et de Saint Germain.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h Vitraux de Saint-Germain à 15h30 Vitraux de Saint-Martin. .

Eglise Saint-Martin Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

