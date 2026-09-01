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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Journado Mistralenco Saintes-Maries-de-la-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place Mireille
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Journado Mistralenco

Samedi 19 septembre 2026. Place Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Journée en l’honneur des traditions provençales.
Journado Mistralenco :

09h30 – Animation musicale par le groupe Revoulun, Parvis de l’église
10h00 – Messe en Lengo Nostro, Sanctuaire des Saintes-Maries de la mer
11h00 – « Dans les pas de Mistral et Baroncelli », Visite guidée thématique de la section Baroncelli au Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer
11h30 – Hommage, chants, danses et lecture de textes en Lengo Nostro, Place Mireille
12h00 – Départ du défilé avec les groupes folkloriques, de la place Mireille jusqu’au Parvis de la Mairie
12h15 – Farandole, animation musicale et interprétation de chants en Lengo Nostro, Parvis de la Mairie
15h00 – « Dans les pas de Mistral et Baroncelli », Visite guidée thématique de la section Baroncelli au Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer
15h30 – Farandole par Pichoto de Camargo et animation musicale par Revoulun, devant les Arènes
16h00 – Rencontre avec Nelly Duret : histoire et évolution de la Farandole, Relais Culturel   .

Place Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A day celebrating Provençal traditions.

L’événement Journado Mistralenco Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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