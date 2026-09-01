Journado Mistralenco Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Journado Mistralenco
Samedi 19 septembre 2026. Place Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journée en l’honneur des traditions provençales.
Journado Mistralenco :
09h30 – Animation musicale par le groupe Revoulun, Parvis de l’église
10h00 – Messe en Lengo Nostro, Sanctuaire des Saintes-Maries de la mer
11h00 – « Dans les pas de Mistral et Baroncelli », Visite guidée thématique de la section Baroncelli au Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer
11h30 – Hommage, chants, danses et lecture de textes en Lengo Nostro, Place Mireille
12h00 – Départ du défilé avec les groupes folkloriques, de la place Mireille jusqu’au Parvis de la Mairie
12h15 – Farandole, animation musicale et interprétation de chants en Lengo Nostro, Parvis de la Mairie
15h00 – « Dans les pas de Mistral et Baroncelli », Visite guidée thématique de la section Baroncelli au Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer
15h30 – Farandole par Pichoto de Camargo et animation musicale par Revoulun, devant les Arènes
16h00 – Rencontre avec Nelly Duret : histoire et évolution de la Farandole, Relais Culturel .
Place Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A day celebrating Provençal traditions.
L’événement Journado Mistralenco Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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