Journal créatif pour prendre soin de soi Saint-Mathieu

14 Rue de Nontron Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

Début : 2025-09-04

fin : 2025-11-06

2025-09-04 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04

Couper, coller, dessiner, peindre, barbouiller, tamponner, écrire… pour prendre du temps pour soi par le Journal Créatif, un outil ludique, pour s’abandonner aux mots, images, écriture et toute une palette de médiums. Aucun prérequis à avoir. .

14 Rue de Nontron Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association@cultureentete.fr

