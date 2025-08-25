Journal de bord Place des Aunettes Évry

Journal de bord Place des Aunettes Évry lundi 25 août 2025.

Journal de bord 25 – 29 août Place des Aunettes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-25T14:00:00 – 2025-08-25T16:00:00

Fin : 2025-08-29T14:00:00 – 2025-08-29T16:00:00

Lecture théâtralisée d’extraits du livre « Les autonautes de la cosmoroute » de Julio Cortázar et Caroline Dunlop accompagnée d’ateliers d’écriture pour récolter des souvenirs, des vécus ou des projections imaginaires autour des aires d’autoroute

Place des Aunettes Place des Aunettes 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

Journal de bord