JOURNAL DE (MON) CORPS – théâtre la Flèche
JOURNAL DE (MON) CORPS – théâtre la Flèche samedi 4 avril 2026.
Sans savoir comment ni pourquoi, on nous jette dans la vie de petite fille, d’adolescente puis de jeune femme. Parfois c’est rigolo, parfois pas trop. Comment ce corps féminin évolue-t-il au fil des âges ? Pourquoi ainsi et pas autrement ? M’appartient-il vraiment ? Je ne connais pas encore tous les mots pour le dire mais tout ce que je sais c’est que je suis là, je vous parle et ceci est mon corps.
Au plateau, trois corps s’emparent d’un récit sur le corps féminin et sa traversée des années avec tendresse et légèreté.
Du samedi 04 avril 2026 au samedi 06 juin 2026 :
samedi
de 19h00 à 20h15
payant Public jeunes et adultes.
https://theatrelafleche.fr/la-saison/journal-de-mon-corps/ +33140097040 billetterie@theatrelafleche.fr