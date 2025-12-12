Journal du Breil Maison de quartier du Breil Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-05 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

« En Breil » et « Terres de Breil » reviennent en fusionnant!Rejoignez cette nouvelle aventure ouverte à tous les journalistes en herbe.Reportages, interviews et informations de quartier pour un numéro qui sortira avant l’été.

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr