Journal du renard Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Journal du renard

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Le comité de rédaction se retrouve avec Brigitte, toutes les semaines pour une nouvelle année et des nouveaux numéros, pour le plaisir de tous, journalistes et lecteurs. L’atelier se déroulera les mercredis après-midi.

Même s’ils ne sont encore jamais venus, il n’est pas trop tard pour commencer. Bienvenue aux enfants. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

English :

L’événement Journal du renard Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-10 par OT PAYS DES ABERS