Journal du renard Médiathèque « Les trésors de Tolente » Plouguerneau
mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque "Les trésors de Tolente" · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Journal du renard
Médiathèque « Les trésors de Tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
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Accès libre chaque semaine pour les enfants auprès de Brigitte.
(Pas de séance pendant les vacances scolaires) .
Médiathèque « Les trésors de Tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Journal du renard Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS
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