mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque "Les trésors de Tolente" · Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Journal du renard

Médiathèque « Les trésors de Tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 17:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Tu aimes écrire ? Enquêter ? Illustrer des textes ?

Deviens journaliste et donne naissance à des articles qui seront publiés dans un mini journal édité au fil du temps.

Accès libre chaque semaine pour les enfants auprès de Brigitte.

(Pas de séance pendant les vacances scolaires) .

Médiathèque « Les trésors de Tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement Journal du renard Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS