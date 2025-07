Journal d’un corps de Daniel Pennac Le Colisée Biarritz

Journal d’un corps de Daniel Pennac Le Colisée Biarritz samedi 20 septembre 2025.

Journal d’un corps de Daniel Pennac

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Un homme tient pendant toute une vie, de 13 à 87 ans, le journal de son corps. Il y consigne ses réactions, ses transformations, ses gloires et ses maux, comme autant de révélateurs des évènements qui jalonnent sa vie dans un rapport factuel et organique. Le journal est un récit quotidien des aventures et mésaventures d’un corps, et le spectacle se présente comme un feuilleton théâtral en 6 épisodes.

Théâtre des Chimères.

